Азербайджанские акробаты завоевали три бронзовые медали на чемпионате Европы

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по акробатике удостоилаcь трех бронзовых наград чемпионата Европы, завершившегося в польском городе Жешув.

Как передает Report, в первый день турнира азербайджанская пара Агасиф Рагимов и Нуран Джаббарлы в соревнованиях смешанных пар удостоилась бронзовых медалей. Дуэт продолжил успешное выступление и на следующий день. В соревнованиях по многоборью, акробаты в сумме двух комбинированных упражнений (баланс и темп) набрали 83 бала, что дало возможность одолеть многих сильных соперников и занять почетное третье место.

Баланс – это статические элементы: спортсмены должны три-четыре секунды простоять в определённой сложной комбинации. А темповые упражнения – это броски, полёты, сальто. В комбинированные упражнения входят оба этих вида.

Последний день чемпионата Европы также оказался успешным для наших спортсменов. Очередную медаль в копилку сборной Азербайджана принесла смешанная пара в составе Абдуллы аль Машайхи и Рухидиль Гурбанлы. В программе в темповых упражнений пара завоевала очередную бронзовую медаль. При чем, впервые в своей карьере эта пара боролась среди самых сильных спортсменов континента.