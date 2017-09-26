Азербайджанские акробаты вышли в финал чемпионата Европы

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Трое азербайджанских акробата вышли в финал на 10-м чемпионате Европы в Анконе, Италия. Как сообщает Report, члены национальной сборной выиграли право участвовать на решающем этапе по каждой из трех программ, в которых были представлены впервые.

В индивидуальной программе Владимир Долматов занимает 7-е место с 20,950 очками. Эльчин Мамедов и Эмиль Гулиев были восьмыми с 20,350 очками.

Одним из самых интересных и захватывающих выступлений сборной стала композиция в программе Aero Dance, которую исполнили Нармина Гусейнова, Эльчин Мамедов, Руслан Эйвазов, Нигяр Гасанова, Алия Пашаева, Зейнаб Гумбатова, Акиф Керимли и Нигяр Ибрагимбейли. Гимнасты профессионально исполнили элементы в финальной стадии под ритмы национальной музыки и стали пятыми.