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Азербайджанские аэробные гимнасты завоевали медали во Франции

Азербайджанские аэробные гимнасты завоевали медали во Франции Азербайджанские аэробные гимнасты завоевали медали во Франции
Индивидуальные
19 мая 2025 г. 17:43
Азербайджанские аэробные гимнасты завоевали медали во Франции

Азербайджанские аэробные гимнасты завоевали медали на международном турнире в Тулузе (Франция).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

Медина Мустафаева и Владимир Долматов в смешанной парной программе завоевали золотую медаль, набрав 19.800 баллов.

В группе взрослых гимнастов Медина Мустафаева, Владимир Долматов, Сара Алиханлы, Диляра Гурбанова и Хадиджа Гулиева заняли второе место с результатом 15.118 балла и завоевали серебряную медаль.

Среди юниоров трио Эвелины Козловской, Фидан Ибрагимовой и Лейлы Ахмедовой завоевало бронзовую медаль, набрав 16.250 балла.

Среди взрослых трио Диляры Гурбановой, Лейлы Бежановой и Арзу Агаевой также завоевало бронзу с результатом 17.413 балла.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın aerobika gimnastları Fransada medallar qazanıblar

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