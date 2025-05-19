Азербайджанские аэробные гимнасты завоевали медали во Франции

Азербайджанские аэробные гимнасты завоевали медали на международном турнире в Тулузе (Франция).
Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.
Медина Мустафаева и Владимир Долматов в смешанной парной программе завоевали золотую медаль, набрав 19.800 баллов.
В группе взрослых гимнастов Медина Мустафаева, Владимир Долматов, Сара Алиханлы, Диляра Гурбанова и Хадиджа Гулиева заняли второе место с результатом 15.118 балла и завоевали серебряную медаль.
Среди юниоров трио Эвелины Козловской, Фидан Ибрагимовой и Лейлы Ахмедовой завоевало бронзовую медаль, набрав 16.250 балла.
Среди взрослых трио Диляры Гурбановой, Лейлы Бежановой и Арзу Агаевой также завоевало бронзу с результатом 17.413 балла.