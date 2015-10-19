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    Азербайджанская велосипедистка завоевала лицензионное очко на "Рио-2016"

    Елена Павлюхина заняла 5-е место на велотуре во Франции

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Член азербайджанской женской сборной по шоссейному велосипеду Елена Павлюхина заняла 5-е место в однодневном велотуре Chrono des Nations, проводимом во Франции. 

    Как сообщили Report в Федерации велоспорта Азербайджана, велосипедистка на индивидуальных соревнованиях, дающих лицензионные очки на летние олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году, преодолела расстояние в 21 км за 29 минут и 31 секунду. 

    В результате Е.Павлюхина завоевала 30 лицензионных очков. 

    В настоящее время в активе азербайджанской спортсменки находится 53 рейтинговых очка.   

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