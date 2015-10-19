Азербайджанская велосипедистка завоевала лицензионное очко на "Рио-2016"

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Член азербайджанской женской сборной по шоссейному велосипеду Елена Павлюхина заняла 5-е место в однодневном велотуре Chrono des Nations, проводимом во Франции.

Как сообщили Report в Федерации велоспорта Азербайджана, велосипедистка на индивидуальных соревнованиях, дающих лицензионные очки на летние олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году, преодолела расстояние в 21 км за 29 минут и 31 секунду.

В результате Е.Павлюхина завоевала 30 лицензионных очков.

В настоящее время в активе азербайджанской спортсменки находится 53 рейтинговых очка.