Азербайджанская велосипедистка впервые попала в мировую рейтинговую таблицу

Член женской сборной Азербайджана по трековому велоспорту Аян Ханкишиева приняла участие в международных соревнованиях в Италии.

Член женской сборной Азербайджана по трековому велоспорту Аян Ханкишиева приняла участие в международных соревнованиях в Италии.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта Азербайджана, она показала успешный результат в соревнованиях, где боролась с сильнейшими спортсменами мира.

Ханкишиева стала первой местной спортсменкой, занявшей место в рейтинге Международного союза велосипедистов (UCI) по трековому велоспорту. 21-летняя велосипедистка набрала 35 очков в соревновании и утвердилась на 297-й строчке в мировом рейтинге UCI. Азербайджан с 35 баллами расположился на 45-й строчке.

Отметим, что Аян Ханкишиева заняла 10-е место в групповой гонке на трековом велосипеде, 11-е место в групповой гонке по выезду и 5-е место в групповой гонке "скретч".