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Азербайджанская теннисистка завоевала серебряную медаль в Чехии

Азербайджанская теннисистка завоевала серебряную медаль в Чехии Азербайджанская теннисистка Марзия Нурметова завоевала серебряную медаль на прошедшем в чешском городе Гавиржов турнире по настольному теннису Eurotalents Development Camp среди спортсменов 15 и 17 лет.
Индивидуальные
15 октября 2022 г. 15:48
Азербайджанская теннисистка завоевала серебряную медаль в Чехии

Азербайджанская теннисистка Марзия Нурметова завоевала серебряную медаль на прошедшем в чешском городе Гавиржов турнире по настольному теннису Eurotalents Development Camp среди спортсменов 15 и 17 лет.

Как сообщили Report в федерации, она уступила только в финале, поднявшись на вторую ступень пьедестала почета.

В соревнованиях среди юношей Адиль Ахмедзаде удовлетворился 7-м местом.

В турнире принимали участие представители Чехии, Азербайджана, Австрии, Нидерландов, Греции, Словакии, Латвии и Косово.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın stolüstü tennisçisi Çexiyada gümüş medal qazanıb

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