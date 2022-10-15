Азербайджанская теннисистка завоевала серебряную медаль в Чехии

Азербайджанская теннисистка Марзия Нурметова завоевала серебряную медаль на прошедшем в чешском городе Гавиржов турнире по настольному теннису Eurotalents Development Camp среди спортсменов 15 и 17 лет.
Как сообщили Report в федерации, она уступила только в финале, поднявшись на вторую ступень пьедестала почета.
В соревнованиях среди юношей Адиль Ахмедзаде удовлетворился 7-м местом.
В турнире принимали участие представители Чехии, Азербайджана, Австрии, Нидерландов, Греции, Словакии, Латвии и Косово.