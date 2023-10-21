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Азербайджанская таэквондистка стала чемпионкой Европы

Азербайджанская таэквондистка стала чемпионкой Европы Азербайджанская таэквондистка Шамс Ализаде стала победительницей чемпионата Европы среди юниоров в столице Сербии Белграде.
Индивидуальные
21 октября 2023 г. 15:01
Азербайджанская таэквондистка стала чемпионкой Европы

Азербайджанская таэквондистка Шамс Ализаде стала победительницей чемпионата Европы среди юниоров в столице Сербии Белграде.

Как передает Report, освобожденная от первого этапа Шамс Ализаде (160 см) в дебютной встрече встретилась со шведкой Назах Валиуллой. Одержав победу над соперницей (2:0), наша таэквондистка с таким же счетом обыграла в 1/4 финала Барбу Стржемковска (Польша). В полуфинале она оказалась сильнее Лауры Куячуч (Босния и Герцеговина) - 2:0.

В финальном противостоянии азербайджанская спортсменка сразилась с сербкой Саней Бркич, также победив в обоих таймах и став чемпионкой Европы.

Отметим, что в августе Ш.Ализаде завоевала серебряную медаль на первенстве мира среди юниоров, которое проходило в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan taekvondoçusu Avropa çempionu olub

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