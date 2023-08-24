Азербайджанская стрелок стала чемпионкой мира в Баку

Азербайджанские стрелки завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате мира в Баку.

Азербайджанские стрелки завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает Report, наши спортсменки добились успеха в стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров.

Из спортсменок национальной сборной, Нигяр Насирова получила золотую награду, а Нармина Самедова - серебряную. Третье место заняла Хишигдергер Энксбат из Монголии.

Кристиан Рейц, представляющий Германию в мужском соревновании в этом же виде, поднялся на самую высокую ступень пьедестала почета. Серебро завоевал эстонец Питер Олеск, бронзу - словенец Жозе Чепер. В мужском командном зачете Германия заняла первое, Южная Корея - второе, а Индия - третье места.

Отметим, что 53-й чемпионат мира по стрельбе в Баку является самым массовым спортивным мероприятием в мире с 2018 года. В соревнованиях принимают участие около 2000 спортсменов и делегатов из более чем 100 стран мира.