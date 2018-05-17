Азербайджанская спортсменка завоевала золотую медаль на чемпионате мира среди военнослужащих по спортивной борьбе

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ На прошедшем в Москве 33-м чемпионате мира среди военнослужащих по спортивной борьбе азербайджанская спортсменка завоевала золотую медаль.

Как сообщает Report, на чемпионате, прошедшем в зале Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА), в женских соревнованиях по вольной борьбе представительница Азербайджана Джейла Нагизаде в весовой категории 65 кг обыграла спортсменок из Монголии и Казахстана и стала чемпионкой мира.

В соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории 60 кг наш спортсмен Мурад Мамедов вышел в финал, обыграв венгерского соперника Б.Ковача и армянина А.Манучаряна.

Другой азербайджанский спортсмен - Ульви Ганизаде (72 кг) вышел в финал, обыграв казахстанского спортсмена Ибрагима Магомедова и армянского борца Армена Хакопяна.

Финальная встреча обоих наших борцов пройдет 18 мая.