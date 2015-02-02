Азербайджанская спортсменка завоевала очередную золотую медаль

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Во Франции завершился турнир "Fenioux Piste International" 1-й категории Международного союза велосипедистов (UCİ) по велоспорту на треке.

Как сообщает Report, на второй день соревнований сборная Азербайджана завоевала очередную золотую медаль.

Поднявшаяся в первый день соревнований на самую высокую ступень пьедестала лидер национальной команды Ольга Исмайлова показала отличный результат и по ралли-спринт на дистанции 200 метров. Таким образом, в турнире "Fenioux Piste International" велосипедистка завоевала вторую золотую медаль.

Отметим, что другой наш велосипедист Ниджат Нифталиев как в омниуме, так и в спринте показал 9-й результат.