Азербайджанская спортсменка завоевала медаль в соревнованиях по стендовой стрельбе

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанская спортсменка Шафаг Амрахова завоевала серебряную медаль в соревнованиях по стендовой стрельбе на IV Играх исламской солидарности Баку-2017.

Как сообщает Report, 35-летняя спортсменка выступила с Айдан Джамаловой в классификационном туре. Против них выступали 5 соперниц. Джамалова завершила первые 3 раунда на 5-й ступени с 54-мя очками. Амрахова стала 6-й с 48-ю очками. В результате обе спортсменки вышли в финал. На решающем этапе Амрахова стала 2-й с 37-ю очками, а Джамалова 6-й с 13-ю очками. Турчанка Нухан Гюрер завоевала золото (41 очко), катарская спортсменка Халуд Хасан ал-Халаф – бронзовую медаль (29 очков).

Отметим, что среди мужчин Руслан Лунев завоевал для Азербайджана золотую медаль в соревнованиях по стрельбе с 25-и метров.