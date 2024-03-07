Азербайджанская спортсменка вышла в 1/8 финала на турнире в Италии

Азербайджанская спортсменка Зейнаб Рагимова вышла в 1/8 финала I Всемирного квалификационного олимпийского турнира по боксу в итальянском городе Бусто-Арсицио.

Азербайджанская спортсменка Зейнаб Рагимова вышла в 1/8 финала I Всемирного квалификационного олимпийского турнира по боксу в итальянском городе Бусто-Арсицио.

Как сообщает Report, выступившая в весовой категории 54 кг спортсменка одержала вторую победу подряд.

Рагимова в 1/16 финала одолела в первом раунде Агери Баева (Эфиопия) и стала на шаг ближе к завоеванию лицензии на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. В случае выхода в полуфинал, спортсменка получит путевку на Олимпиаду.

Рагимова будет бороться в 1/8 финала 9 марта.

Сегодня на ринг выйдут еще четыре азербайджанских боксера - Мехсети Гамзаева-Агамалыева (57 кг), Альфонсо Домингес (92 кг), Тайфур Алиев (63,5 кг), Сархан Алиев (71 кг).