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Азербайджанская спортсменка вышла в 1/8 финала на турнире в Италии

Азербайджанская спортсменка вышла в 1/8 финала на турнире в Италии Азербайджанская спортсменка Зейнаб Рагимова вышла в 1/8 финала I Всемирного квалификационного олимпийского турнира по боксу в итальянском городе Бусто-Арсицио.
Индивидуальные
7 марта 2024 г. 16:02
Азербайджанская спортсменка вышла в 1/8 финала на турнире в Италии

Азербайджанская спортсменка Зейнаб Рагимова вышла в 1/8 финала I Всемирного квалификационного олимпийского турнира по боксу в итальянском городе Бусто-Арсицио.

Как сообщает Report, выступившая в весовой категории 54 кг спортсменка одержала вторую победу подряд.

Рагимова в 1/16 финала одолела в первом раунде Агери Баева (Эфиопия) и стала на шаг ближе к завоеванию лицензии на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. В случае выхода в полуфинал, спортсменка получит путевку на Олимпиаду.

Рагимова будет бороться в 1/8 финала 9 марта.

Сегодня на ринг выйдут еще четыре азербайджанских боксера - Мехсети Гамзаева-Агамалыева (57 кг), Альфонсо Домингес (92 кг), Тайфур Алиев (63,5 кг), Сархан Алиев (71 кг).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan boksçusu lisenziya turnirində 1/8 finala yüksəlib

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