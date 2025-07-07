Азербайджанская спортсменка стала третьей в Европе

Азербайджанская спортсменка Татьяна Смиловенко заняла третье место на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и спортсменов до 23 лет в городе Питешти, Румыния.

Азербайджанская спортсменка Татьяна Смиловенко заняла третье место на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и спортсменов до 23 лет в городе Питешти, Румыния.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации каноэ и гребли Азербайджана (АКАФ), азербайджанская спортсменка успешно выступила в квалификационном и полуфинальном этапах на дистанции 500 метров в одиночной лодке и вышла в финал А.

Спортсменка, финишировавшая третьей в финале, была удостоена бронзовой медали чемпионата Европы.