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Азербайджанская спортсменка стала третьей в Европе

Азербайджанская спортсменка стала третьей в Европе Азербайджанская спортсменка Татьяна Смиловенко заняла третье место на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и спортсменов до 23 лет в городе Питешти, Румыния.
Индивидуальные
7 июля 2025 г. 13:13
Азербайджанская спортсменка стала третьей в Европе

Азербайджанская спортсменка Татьяна Смиловенко заняла третье место на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и спортсменов до 23 лет в городе Питешти, Румыния.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации каноэ и гребли Азербайджана (АКАФ), азербайджанская спортсменка успешно выступила в квалификационном и полуфинальном этапах на дистанции 500 метров в одиночной лодке и вышла в финал А.

Спортсменка, финишировавшая третьей в финале, была удостоена бронзовой медали чемпионата Европы.

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