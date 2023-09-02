Азербайджанская спортсменка стала чемпионкой Европы во Франции

Выступившая на чемпионате Европы по прибрежной гребле Диана Дымченко получила высшую награду.

Выступившая на чемпионате Европы по прибрежной гребле Диана Дымченко получила высшую награду.

Как передает Report, она выступила на чемпионате от Федерации каноэ и гребли Азербайджана (ФКГА), а также от Бакинского спортивного клуба гребли на каноэ в одноместной лодке.

Дымченко получила высшую награду в обеих категориях. В борьбе от ФКГА наша спортсменка вышла в финал А, придя к финишу первой на квалификационном и полуфинальном этапах. Диана Дымченко подняла азербайджанский флаг во Франции по итогам решающего шестикилометрового состязания, опередив на 16 секунд ближайшую соперницу Монику Дукарску из Ирландии (30:14.56 - 30:30.28).

Диана вышла в финал А, выступая от Бакинского спортивного клуба гребли на каноэ. Спортсменка, первая достигшая финиша в финальном заплыве, поднялась на высшую ступень пьедестала почета и в честь нее был исполнен государственной гимн.

Отметим, что Диана Дымченко завоевала золотую медаль на проходившем в испанском городе Сан-Себастьян в прошлом году чемпионате Европы по прибрежной гребле.