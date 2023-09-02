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Азербайджанская спортсменка стала чемпионкой Европы во Франции

Азербайджанская спортсменка стала чемпионкой Европы во Франции Выступившая на чемпионате Европы по прибрежной гребле Диана Дымченко получила высшую награду.
Индивидуальные
2 сентября 2023 г. 16:44
Азербайджанская спортсменка стала чемпионкой Европы во Франции

Выступившая на чемпионате Европы по прибрежной гребле Диана Дымченко получила высшую награду.

Как передает Report, она выступила на чемпионате от Федерации каноэ и гребли Азербайджана (ФКГА), а также от Бакинского спортивного клуба гребли на каноэ в одноместной лодке.

Дымченко получила высшую награду в обеих категориях. В борьбе от ФКГА наша спортсменка вышла в финал А, придя к финишу первой на квалификационном и полуфинальном этапах. Диана Дымченко подняла азербайджанский флаг во Франции по итогам решающего шестикилометрового состязания, опередив на 16 секунд ближайшую соперницу Монику Дукарску из Ирландии (30:14.56 - 30:30.28).

Диана вышла в финал А, выступая от Бакинского спортивного клуба гребли на каноэ. Спортсменка, первая достигшая финиша в финальном заплыве, поднялась на высшую ступень пьедестала почета и в честь нее был исполнен государственной гимн.

Отметим, что Диана Дымченко завоевала золотую медаль на проходившем в испанском городе Сан-Себастьян в прошлом году чемпионате Европы по прибрежной гребле.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan avarçəkəni Fransada Avropa çempionu olub

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