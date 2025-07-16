Азербайджанская спортсменка стала чемпионкой Европы, одолев представителя Армении

Азербайджанская спортсменка Амина Таги (50 кг) завоевала золотую медаль на чемпионате Европы среди юниоров в городе Нови-Пазар (Сербия), одержав победу над соперницей из Армении Амест Африкян.

Азербайджанская спортсменка Амина Таги (50 кг) завоевала золотую медаль на чемпионате Европы среди юниоров в городе Нови-Пазар (Сербия), одержав победу над соперницей из Армении Амест Африкян.

Как сообщает Report, спортсменка одержала в финале победу над соперницей со счетом 4:1 (29:28, 29:28, 29:28, 27:30, 30:27) и поднялась на высшую ступень пьедестала почета. В ее честь в Нови-Пазаре прозвучал гимн Азербайджана.

Серебряные медали завоевали Джамиля Мурадлы (52 кг), Фидан Бакарова (63 кг), Сама Аббасова (66 кг), а бронзовые - Айлин Назарова (46 кг), Гюляр Гусейнова (48 кг) и Захра Мамедова (54 кг).

Таким образом, женская сборная Азербайджана по боксу завершила чемпионат Европы с одной золотой, тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями.

На шестой день соревнований в финал вышел Сафдар Мамедзаде (+80 кг). В полуфинальной встрече он одержал уверенную победу над представителем Беларуси Кириллом Жуковским. В решающем поединке Мамедзаде встретится с россиянином Богданом Смолкиным.

Отметим, что ранее бронзовые медали завоевали Гардаш Рагимов (46 кг), Магомед Расулов (50 кг), Рауль Гейдарли (54 кг), Шахин Асланов (60 кг) и Хагверди Гасанов (63 кг).