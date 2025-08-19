Азербайджанская спортсменка поборется за бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе среди молодежи

Азербайджанская спортсменка вольного стиля может завоевать бронзовую медаль на чемпионате мира U-20, проходящем в болгарском городе Самоков.

Как сообщает Report, Гюнай Гурбанова (59 кг) в дебютном поединке одержала уверенную победу над египтянкой Рахмой Бедиви – 6:0.

В следующем круге наша спортсменка взяла верх над литовкой Анной Тельегиной с явным преимуществом – 12:2, что позволило ей выйти в полуфинал.

Поединок против шведки Карин Самуэльссон прошел в напряженной борьбе. Однако на последних секундах из-за нарушения правил Курбанова упустила преимущество и потерпела поражение – 7:8.

Завтра азербайджанская спортсменка проведет поединок за бронзовую медаль.