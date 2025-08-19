О нас

Азербайджанская спортсменка поборется за бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе среди молодежи

Азербайджанская спортсменка поборется за бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе среди молодежи Азербайджанская спортсменка вольного стиля может завоевать бронзовую медаль на чемпионате мира U-20, проходящем в болгарском городе Самоков.
19 августа 2025 г. 21:45
Азербайджанская спортсменка вольного стиля может завоевать бронзовую медаль на чемпионате мира U-20, проходящем в болгарском городе Самоков.

Как сообщает Report, Гюнай Гурбанова (59 кг) в дебютном поединке одержала уверенную победу над египтянкой Рахмой Бедиви – 6:0.

В следующем круге наша спортсменка взяла верх над литовкой Анной Тельегиной с явным преимуществом – 12:2, что позволило ей выйти в полуфинал.

Поединок против шведки Карин Самуэльссон прошел в напряженной борьбе. Однако на последних секундах из-за нарушения правил Курбанова упустила преимущество и потерпела поражение – 7:8.

Завтра азербайджанская спортсменка проведет поединок за бронзовую медаль.

Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qadın güləşçisi dünya çempionatında bürünc medal qazana bilər

