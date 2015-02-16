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    ​Азербайджанская спортсменка победила на международном турнире

    В число призеров смогла попасть лишь Мария Стадник

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Женская сборная по борьбе приняла участие на международном турнире в Клиппане (Швеция).

    Как сообщает Report, в турнире медаль смогла завоевать лишь Мария Стадник.

    Обыграв соперниц из Норвегии, Швеции, Японии и Польши в весовой категории 48 кг, Стадник прошла в финал. В решающей игре она раньше времени одержала победу над японкой Кика Кагатой и завоевала золотую медаль.

    Отметим, что Мария Стадник является одной из сильнейших спортсменок на планете в данном виде спорта. Она - чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы, а также обладательница бронзовой и серебряных медалей последних двух олимпиад.

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