​Азербайджанская спортсменка по шоссейному велосипеду начинает борьбу в Словении

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Член женской сборной Азербайджана по шоссейному велосипеду, ставшая шестой на I Европейских играх "Баку-2015" в соревнованиях по индивидуальной гонке Елена Павлухина, приступила к борьбе еще в одном престижном соревновании.

Как сообщает Report, чемпионка Азербайджана, защищающая также честь клуба "Любляна" (Словения), в составе своей команды примет участие в престижных соревнованиях "Giro d'Italia".

Согласно программе соревнований, в течение 10-ти дней 19 женских команд преодолеют расстояние в 887 км. Состоящий из 2 км начальный этап престижных соревнований стартует сегодня в Любляне.