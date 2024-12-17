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Азербайджанская шахматная федерация подготовила новую программу поддержки национальных команд

Азербайджанская шахматная федерация подготовила новую программу поддержки национальных команд Азербайджанская Шахматная Федерация (АШФ) подготовила новую программу поддержки и критерии формирования национальных команд.
Индивидуальные
17 декабря 2024 г. 23:23
Азербайджанская шахматная федерация подготовила новую программу поддержки национальных команд

Азербайджанская Шахматная Федерация (АШФ) подготовила новую программу поддержки и критерии формирования национальных команд.

Как сообщает Report, впервые были определены правила этического поведения шахматистов, утвержденные Исполнительным комитетом.

Программа поддержки предусматривает выплату стипендий шахматистам и создание условий для их участия в международных соревнованиях.

Впервые шахматисты включаются в стипендиальную программу по их международному рейтингу. Шахматисты, соответствующие рейтинговым требованиям 2600 для мужчин и 2300 для женщин, будут получать ежемесячную стипендию с января 2025 года. Для этого от шахматиста требуется участие в чемпионате страны и отсутствие статуса inactive в рейтинг-листе FIDE.

С июля также вступит в силу требование о минимум 25 играх в год.

Шахматисты, привлеченные в национальную сборную, будут получать дополнительную стипендию на время членства.

Также предусмотрены новшества для победителей чемпионата страны по возрастным группам. По новым правилам, юный шахматист, ставший чемпионом страны, получит право участвовать в чемпионатах мира и Европы.

Шахматист, занявший 2-е место, будет направлен на чемпионат Европы. Занявшему 3-е место будет оказана материальная поддержка для участия в международном турнире.

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Версия на азербайджанском языке AŞF yeni dəstək proqramı və milli komandaların formalaşma meyarlarını müəyyənləşdirib

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