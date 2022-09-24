Азербайджанская шахматистка: Турнир в Шуше имеет большое значение для Азербайджана

«Я уверена, что первое международное шахматное соревнование в Шуше никогда не будет забыто». Как передает Report, об этом сказала азербайджанская шахматистка Говхар Бейдуллаева, принимающая участие в международном турнире «Shusha Chess 2022», официальн

«Я уверена, что первое международное шахматное соревнование в Шуше никогда не будет забыто».



Как передает Report, об этом сказала азербайджанская шахматистка Говхар Бейдуллаева, принимающая участие в международном турнире «Shusha Chess 2022», официальному сайту соревнований.



Она рассказала, что турнир проходит в напряженной обстановке. «Мы наблюдаем здесь интересную борьбу. Проходят достаточно напряженные матчи. Заранее говорить об игре сложно, потому что это не классическая шахматная партия».



Высоко оценивав организацию турнира, Бейдуллаева сказала, что турнир имеет большое значение для Азербайджана. «Несмотря на то, что он проводится впервые, проблем с организацией я не увидела. Для шахматистов созданы необходимые условия. Иностранцы довольны организацией турнир», - заявила она.



По ее словам, в Шуше думаются не только о шахматах. «Город очень интересен для всех нас. Мы говорим большое спасибо всем организаторам, которые внесли свой вклад в проведение соревнований. Желаем, чтобы в Шуше чаще проводили шахматные турниры», - сказала шахматистка.