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Азербайджанская шахматистка приглашена в сборную мира

Азербайджанская шахматистка приглашена в сборную мира Международная шахматная федерация (ФИДЕ) пригласила члена сборной Азербайджана, серебряную призершу чемпионата Европы Гюнай Мамедзаде в сборную мира.
Индивидуальные
5 апреля 2023 г. 13:57
Азербайджанская шахматистка приглашена в сборную мира

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) пригласила члена сборной Азербайджана, серебряную призершу чемпионата Европы Гюнай Мамедзаде в сборную мира.

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, гроссмейстер приглашена на товарищеский матч против сборной Казахстана в Астане.

Встреча посвящена матчу за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем, который пройдет с 7 апреля по 1 мая в Астане.

Наряду с Г.Мамедзаде в сборную мира приглашены Хоу Ифань, Нана Драгнидзе и другие известные шахматисты.

Товарищеский матч состоится 17-19 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan şahmatçısı dünya yığmasına dəvət olunub

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