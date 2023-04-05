Азербайджанская шахматистка приглашена в сборную мира

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) пригласила члена сборной Азербайджана, серебряную призершу чемпионата Европы Гюнай Мамедзаде в сборную мира.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) пригласила члена сборной Азербайджана, серебряную призершу чемпионата Европы Гюнай Мамедзаде в сборную мира.

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, гроссмейстер приглашена на товарищеский матч против сборной Казахстана в Астане.

Встреча посвящена матчу за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем, который пройдет с 7 апреля по 1 мая в Астане.

Наряду с Г.Мамедзаде в сборную мира приглашены Хоу Ифань, Нана Драгнидзе и другие известные шахматисты.

Товарищеский матч состоится 17-19 апреля.