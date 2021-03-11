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Азербайджанская сборная готовится в Баку к лицензионному турниру

Азербайджанская сборная готовится в Баку к лицензионному турниру Азербайджанская сборная по греко-римской борьбе продолжает в Баку подготовку к европейскому олимпийскому классификационному турниру, который состоится в столице Венгрии Будапеште.
Индивидуальные
11 марта 2021 г. 17:50
Азербайджанская сборная готовится в Баку к лицензионному турниру

Азербайджанская сборная по греко-римской борьбе продолжает в Баку подготовку к европейскому олимпийскому классификационному турниру, который состоится в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщили Report в Федерации, на последних учебно-тренировочных сборах к лицензионному соревнованию преимущество отдается тактико-техническим занятиям.

Процесс подготовки, организованный в Олимпийском центре борьбы, завершится 17 марта. Члены сборной тренируются раз в день под руководством главного тренера Александра Тараканова, старшего тренера Ровшана Байрамова и тренеров Акифа Алиева и Гасана Алиева.

Европейский олимпийский классификационный турнир состоится 18 -21 марта. Соревнование по греко-римской борьбе состоится 20-21 марта. Сборная Азербайджана выступит в весовых категориях 60, 67, 77, 87, 97 и 130 кг для завоевания лицензии на летние Олимпийские игры в Токио. Лицензии получат вышедшие в финал по каждой весовой категории.

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