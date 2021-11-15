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Азербайджанская саблистка завоевала бронзовую медаль в Турции

Азербайджанская саблистка завоевала бронзовую медаль в Турции 10:58
Индивидуальные
15 ноября 2021 г. 11:42
Азербайджанская саблистка завоевала бронзовую медаль в Турции

Азербайджанская саблистка Зарифа Гусейнова завоевала бронзовую медаль на турнире “Yıldızlar Kılıç Cırcuit” в Стамбуле.

По сообщению Report, завершив групповой этап с 4 победами, фехтовальщица вошла в восьмерку сильнейших, опередив в плей-офф соперниц из Турции и Болгарии.

З.Гусейнова, уступившая турчанке Гёкче Сена Устун, в итоговом зачете стала седьмой среди более 100 спортсменок и была удостоена бронзовой медали турнира.

Другая наша соотечественница Фидан Гулиева вошла в список 64 сильнейших саблисток, однако уступила сопернице из Турции. Амина Рзагулузаде, завершившая групповой этап без победы, прекратила борьбу на раннем этапе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sablyaçısı Türkiyədə bürünc medal qazanıb

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