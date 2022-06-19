Азербайджанская саблистка стала чемпионкой Европы

В турецкой Анталье проходит чемпионат Европы по фехтованию.

В турецкой Анталье проходит чемпионат Европы по фехтованию.

Как передает Report, сегодня на старт вышли саблистки сборной Азербайджана. В личном соревновании выступали Анна Башта, Сабина Керимова, Полина Каспиарович, Валерия Большакова.

В групповой стадии Башта и Каспиарович одержали по пять побед, Керимова – четыре, Большакова – две. Все они вышли в плей-офф.

В плей-офф уверенно выступила Башта, которая обыграла соперниц из Румынии и Польши, Каспиарович, а также олимпийскую чемпионку Ольгу Харлан (Украина) и вышла в финал. В решающей встрече азербайджанская саблистка обыграла итальянку Росселлу Грегорио (15:9) и завоевала золото.

Керимова проиграла в 1/8 финала, а Большакова уступила в 1/32 финала.