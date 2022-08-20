Азербайджанская пловчиха: Надеюсь выиграть "золото" на следующей Исламиаде

Я завоевала серебряную медаль на дистанции 50 метров баттерфляем и бронзовую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем, и поставила цель выиграть "золото" на летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Я завоевала серебряную медаль на дистанции 50 метров баттерфляем и бронзовую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем, и поставила цель выиграть "золото" на летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила азербайджанская пловчиха, двукратный призер V Игр исламской солидарности Марьям Шейхализадехангях.

18-летняя уроженка Южного Азербайджана пообещала завоевать золотые медали на следующей Исламиаде: "Я побила рекорд Исламиады, показав результат 01:01.28 на дистанции 100 метров баттерфляем. Правда, получить золотую медаль в финале не удалось, этот рекорд был побит турчанкой Дениз Эртан. Надеюсь, все мои медали на Исламиаде 2025 будут золотыми".