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Азербайджанская пловчиха нацелена на более высокие результаты в будущем

Азербайджанская пловчиха нацелена на более высокие результаты в будущем Представительница Азербайджана в плавании Марьям Шейхализадехангях, выступавшая на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, поделилась своими впечатлениями от соревнований и планами на будущее.
Индивидуальные
3 августа 2024 г. 14:38
Азербайджанская пловчиха нацелена на более высокие результаты в будущем

Представительница Азербайджана в плавании Марьям Шейхализадехангях, выступавшая на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, поделилась своими впечатлениями от соревнований и планами на будущее.

Как сообщает корреспондент Report из Парижа, спортсменка финишировала с результатом 26,76 секунды на дистанции 50 метров вольным стилем.

"По сути, гонка прошла для меня неплохо. На дистанции 50 метров, которую я проплыла, соревновались 79 спортсменов. Это говорит о высокой конкуренции", - сказала журналистам М. Шейхализадехангях. По ее словам, это была ее вторая Олимпиада и лучший результат. "В будущих соревнованиях хотела бы занимать более высокие места", - заявила она.

Плавание является одним из самых медалеемких видов спорта на Олимпийских играх. В Париже на водных дорожках было разыграно 37 комплектов наград. Конкуренция в этом виде программы традиционно очень высока, что отметила и азербайджанская пловчиха.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan üzgüçüsü: Gələcəkdəki yarışlarda daha yüksək yerlərdə qərarlaşmaq istəyirəm

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