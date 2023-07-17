Азербайджанская параатлетка завоевала еще одну золотую медаль на чемпионате мира

Азербайджанская параатлетка Ламия Велиева завоевала очередное золото на чемпионате мира, который проходит во французском Париже.
Как передает Report, она опередила всех своих соперниц в спринтерском беге на 400 м, пробежав указанную дистанцию за 55,34 секунды.
Ранее 21-летняя Л.Велиева завоевала золото в беге на дистанцию 100 м.
Напомним, что во время летних Паралимпийских игр Токио-2020 азербайджанская спортсменка заняла второе место в беге на 100 м и стала первой на дистанции 400 м.
Кроме того, успешно выступив на чемпионате мира, лицензию на участие в летних Паралимпийских играх Париж-2024 завоевали члены национальной сборной Азербайджана Орхан Асланов, Олохан Мусаев и Саид Наджафзаде.