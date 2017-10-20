Азербайджанская пара акробатов завоевала медаль на чемпионате Европы

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанская пара акробатов завоевала первую медаль на чемпионате Европы, стартовавшем в польском городе Жешув.

Как сообщает Report, смешанная пара из Агасифа Рагимова и Нурджан Джаббарлы, а также Абдуллы Аль-Машайхи и Рухидил Гурбанлы прошли в финал по программе балансировки среди юниорских команд. В связи с тем, что в решающем финале возможно участие только одной пары, эту обязанность возложили на дуэт Рагимов – Джаббарлы. Они набрали 27.900 баллов, завоевав бронзовую медаль.

Сегодня обе пары поборются в двух очередных финальных турах. В зависимости от гимнастов, завоевавших пропуск в финал по программе темп, а также от суммы баллов по двум программам (баланс и темп) будут определены финалисты по многоборью.