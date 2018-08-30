Азербайджанская олимпийская призерка дисквалифицирована на четыре года

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Чемпионка Игр-2008 в Пекине украинская байдарочница Инна Осипенко-Радомская, с 2014 года выступающая за Азербайджан, дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает Report, об этом сообщается на сайте Международной федерации гребли на каноэ (ICF).

В сообщении отмечается, что Осипенко-Радомская, которой в сентябре исполнится 36 лет, наказана за отказ пройти внесоревновательное допинг-тестирование в мае 2018 года.

Кроме победы в Пекине, в активе спортсменки два серебра на Олимпиаде в Лондоне (2012) и по одной бронзовой награде на Играх в Афинах (2004) и Рио-де-Жанейро (2016).