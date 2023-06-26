Азербайджанская медалистка Европейских игр: я была уверена в своей победе

Азербайджанская спортсменка Эмили Рзаева, представляющая страну на проходящих в Польше III Европейских играх в муай-тай, заявила, что верила в свою победу и одолела бы свою соперницу.

Азербайджанская спортсменка Эмили Рзаева, представляющая страну на проходящих в Польше III Европейских играх в муай-тай, заявила, что верила в свою победу и одолела бы свою соперницу.

Как передает Report , об этом Э.Рзаева сказал журналистам после церемонии взвешивания, на которую не вышла француженка Нора Корнелли. Она должна была сразиться с азербайджанской спортсменкой (весовая категория 63,5 кг) в 1/4 финала.

Победа была присуждена Эмили Рзаевой, которая таким образом гарантировала себе бронзовую медаль.

"Я впервые принимаю участие в Европейских играх, но нацелена на чемпионство. Покажу свою силу и в полуфинальном поединке. Надеюсь, что вернусь в Азербайджан с золотой медалью", - добавила она.

Отметим, что в полуфинале Эмили Рзаева встретится с чешкой Терезой Стековой, поединок состоится 26 июня.