Азербайджанская медалистка Европейских игр: я была уверена в своей победе

Азербайджанская спортсменка Эмили Рзаева, представляющая страну на проходящих в Польше III Европейских играх в муай-тай, заявила, что верила в свою победу и одолела бы свою соперницу.
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Победа была присуждена Эмили Рзаевой, которая таким образом гарантировала себе бронзовую медаль.
"Я впервые принимаю участие в Европейских играх, но нацелена на чемпионство. Покажу свою силу и в полуфинальном поединке. Надеюсь, что вернусь в Азербайджан с золотой медалью", - добавила она.
Отметим, что в полуфинале Эмили Рзаева встретится с чешкой Терезой Стековой, поединок состоится 26 июня.