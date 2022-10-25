Азербайджанская команда завоевала 26 медалей на международных соревнованиях по художественной гимнастике

В столице ОАЭ Абу-Даби прошли 5-е Международные соревнования по художественной гимнастике.

В столице ОАЭ Абу-Даби прошли 5-е Международные соревнования по художественной гимнастике.

Как сообщили Report в министерстве молодежи и спорта, в соревнованиях наряду с Германией, Россией, Казахстаном, Индией, Литвой, ОАЭ и Сингапуром принял участие и Азербайджан.

Нашу страну на этих соревнованиях представлял клуб Sportsbox под руководством тренера международного класса Севиль Фараджовой. Клуб, представленный 21 гимнасткой 2010-2016 г.р., вернулся на родину с 11 золотыми, 8 серебряными и 7 бронзовыми медалями.

Гимнастка Мина Аббасова трижды поднималась на высшую ступень пьедестала славы.

Она завоевала серебряную медаль в упражнениях с мячом и бронзовую медаль в упражнениях с булавами и бронзовую медаль в многоборье среди гимнасток 2010 года рождения.