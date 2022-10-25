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Азербайджанская команда завоевала 26 медалей на международных соревнованиях по художественной гимнастике

Азербайджанская команда завоевала 26 медалей на международных соревнованиях по художественной гимнастике В столице ОАЭ Абу-Даби прошли 5-е Международные соревнования по художественной гимнастике.
Индивидуальные
25 октября 2022 г. 10:32
Азербайджанская команда завоевала 26 медалей на международных соревнованиях по художественной гимнастике

В столице ОАЭ Абу-Даби прошли 5-е Международные соревнования по художественной гимнастике.

Как сообщили Report в министерстве молодежи и спорта, в соревнованиях наряду с Германией, Россией, Казахстаном, Индией, Литвой, ОАЭ и Сингапуром принял участие и Азербайджан.

Нашу страну на этих соревнованиях представлял клуб Sportsbox под руководством тренера международного класса Севиль Фараджовой. Клуб, представленный 21 гимнасткой 2010-2016 г.р., вернулся на родину с 11 золотыми, 8 серебряными и 7 бронзовыми медалями.

Гимнастка Мина Аббасова трижды поднималась на высшую ступень пьедестала славы.

Она завоевала серебряную медаль в упражнениях с мячом и бронзовую медаль в упражнениях с булавами и бронзовую медаль в многоборье среди гимнасток 2010 года рождения.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani team wins 26 medals in international rhythmic gymnastics competition
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan komandası bədii gimnastika üzrə beynəlxalq yarışda 26 medal qazanıb

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