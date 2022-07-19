О нас

Азербайджанская команда по борьбе добилась исторического успеха

Азербайджанская команда по борьбе добилась исторического успеха В хорватской столице, Загребе, завершился чемпионат Европы по борьбе U-15.
Индивидуальные
19 июля 2022 г. 17:44
Азербайджанская команда по борьбе добилась исторического успеха

В хорватской столице, Загребе, завершился чемпионат Европы по борьбе U-15.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе добилась исторического успеха.

12 членов сборной поднялись на пьедестал почета. Али Суджаев (38 кг), Туран Дашдемиров (41 кг), Юсиф Ахмедли (57 кг) и Эмиль Абдуллаев (62 кг) одолели всех соперников и стали чемпионами Европы.

Сайяд Нагизаде (48 кг), Айхан Джавадов (52 кг) и Орхан Гаджиев (75 кг) заняли второе, Али Назаров (41 кг), Амрах Амрахов (44 кг), Джавад Мамедов (62 кг), Эльнур Гусейнов (68 кг) и Микаил Исмайлов (85 кг) – третье места.

Сборная, завоевавшая 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей и набравшая в командном зачете 250 очков, стала чемпионом Европы. Азербайджан опередил, занявшую второе место Турцию, на 76 очков. Украина с 123 очками стала третьей. Наша сборная опередила всех соперников по качеству и количеству медалей.

Результат, достигнутый в Загребе, является рекордным для сборной Азербайджана по греко-римской борьбе на чемпионатах Европы U-15 как по количеству медалей, так и по количеству очков в командном зачете.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın güləş komandası tarixi uğura imza atıb

Самое важное

Бывшие окруженцы вернулись в места трагических событий 1993 года
ФотоБывшие окруженцы вернулись в места трагических событий 1993 года
19 июля 2022 г. 17:55
Поставщикам продовольственной пшеницы будет предоставлена субсидия на 5 лет
Поставщикам продовольственной пшеницы будет предоставлена субсидия на 5 лет
19 июля 2022 г. 15:52
Начался новый этап развития отношений между Азербайджаном и ЕС
Начался новый этап развития отношений между Азербайджаном и ЕС
19 июля 2022 г. 13:18
Азербайджан и ЕС подписали соглашение по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики
Азербайджан и ЕС подписали соглашение по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики
18 июля 2022 г. 16:19
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии в расширенном составе
18 июля 2022 г. 15:39
Глава Еврокомиссии: Наша цель - удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС
Глава Еврокомиссии: Наша цель - удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС
18 июля 2022 г. 14:55
В Азербайджане началось тестирование на оспу обезьян
В Азербайджане началось тестирование на оспу обезьян
18 июля 2022 г. 12:33
Институт: В отношении нарушившего конфиденциальность автора будут приняты меры
Институт: В отношении нарушившего конфиденциальность автора будут приняты меры
18 июля 2022 г. 11:55
В Азербайджане запущена электронная система приема в детские сады
В Азербайджане запущена электронная система приема в детские сады
18 июля 2022 г. 10:51
Минздрав Азербайджана призывает граждан носить маски в закрытых помещениях
Минздрав Азербайджана призывает граждан носить маски в закрытых помещениях
18 июля 2022 г. 10:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi