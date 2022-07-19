Азербайджанская команда по борьбе добилась исторического успеха

В хорватской столице, Загребе, завершился чемпионат Европы по борьбе U-15.

В хорватской столице, Загребе, завершился чемпионат Европы по борьбе U-15.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе добилась исторического успеха.

12 членов сборной поднялись на пьедестал почета. Али Суджаев (38 кг), Туран Дашдемиров (41 кг), Юсиф Ахмедли (57 кг) и Эмиль Абдуллаев (62 кг) одолели всех соперников и стали чемпионами Европы.

Сайяд Нагизаде (48 кг), Айхан Джавадов (52 кг) и Орхан Гаджиев (75 кг) заняли второе, Али Назаров (41 кг), Амрах Амрахов (44 кг), Джавад Мамедов (62 кг), Эльнур Гусейнов (68 кг) и Микаил Исмайлов (85 кг) – третье места.

Сборная, завоевавшая 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей и набравшая в командном зачете 250 очков, стала чемпионом Европы. Азербайджан опередил, занявшую второе место Турцию, на 76 очков. Украина с 123 очками стала третьей. Наша сборная опередила всех соперников по качеству и количеству медалей.

Результат, достигнутый в Загребе, является рекордным для сборной Азербайджана по греко-римской борьбе на чемпионатах Европы U-15 как по количеству медалей, так и по количеству очков в командном зачете.