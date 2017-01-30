Азербайджанская каратистка завоевала во Франции серебряную медаль

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Париже прошло первое соревнование из серии Премьер-лиги по каратэ.

Как сообщили Report в Национальной федерации каратэ Азербайджана, представительница сборной Ирина Зарецкая выиграла серебряную медаль в весовой категории 68 кг.

Выступающий в весовой категории 67 кг Ниязи Алиев не смог одержать победу на последней утешительной встрече за бронзовую медаль.

В связи с финансовыми трудностями лишь несколько членов сборной Азербайджана смогли принять участие в Премьер-лиге - одного из престижных турниров Всемирной федерации каратэ (WKF).

Из них Роман Гейдаров (ката) не смог продолжить борьбу из-за проблем со здоровьем, а Сархану Гулузаде (84 кг) помешала травма.

Отметим, что в состав отправившейся во Францию делегации, возглавляемой президентом Национальной федерации каратэ Азербайджана и членом технического комитета WKF Яшаром Башировым, входят также судьи международной категории Юсиф Мамедов и Анар Аллахвердиев.