Азербайджанская каратистка удостоена премии Grand Winners

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ / Каратистка сборной Азербайджана Ирина Зарецкая удостоена премии Grand Winners 2017.

Как сообщает Report, украинский легионер, победитель IV Игр исламской солидарности "Баку 2017" удостоилась премии на турнире Премьер-лиги в немецком Лейпциге.

Отметим, что учрежденная Всемирной федерацией карате награда вручается спортсменам, показавшим наилучший результат по всем весовым категориям в течение года в первой Премьер-лиге карате. Выступающая в весовой категории 68 кг Ирина Зарецкая стала чемпионом Европы среди молодежи U-21 в 2017 году, Премьер-лиги в Роттердаме и Дубаи, вышла на ринг в борьбе за бронзовую медаль в очередном турнире в Рабате.