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    Азербайджанская каратистка удостоена премии Grand Winners

    Премия вручается спортсменам, показавшим наилучший результат по всем весовым категориям в течение года в первой Премьер-лиге карате

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ / Каратистка сборной Азербайджана Ирина Зарецкая удостоена премии Grand Winners 2017.

    Как сообщает Report, украинский легионер, победитель IV Игр исламской солидарности "Баку 2017" удостоилась премии на турнире Премьер-лиги в немецком Лейпциге.

    Отметим, что учрежденная Всемирной федерацией карате награда вручается спортсменам, показавшим наилучший результат по всем весовым категориям в течение года в первой Премьер-лиге карате. Выступающая в весовой категории 68 кг Ирина Зарецкая стала чемпионом Европы среди молодежи U-21 в 2017 году, Премьер-лиги в Роттердаме и Дубаи, вышла на ринг в борьбе за бронзовую медаль в очередном турнире в Рабате.

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