Азербайджанская гимнастка завоевала олимпийскую лицензию

На чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в Валенсии (Испания), завершились квалификационные соревнования по многоборью в индивидуальной программе.
Как передает Report, бронзовый призер чемпионата Европы, четырехкратный серебряный и бронзовый призер Летней Универсиады Зохра Агамирова, представляющая Азербайджан на чемпионате мира, заняла 12-е место по итогам соревнований по многоборью и завоевала лицензию на Летние Олимпийские игры в Париже.
Спортсменка также прошла в финальный этап чемпионата мира по многоборью.
Отметим, что это первая лицензия по гимнастике на Летние Олимпийские игры в Париже.