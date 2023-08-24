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Азербайджанская гимнастка завоевала олимпийскую лицензию

Азербайджанская гимнастка завоевала олимпийскую лицензию На чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в Валенсии (Испания), завершились квалификационные соревнования по многоборью в индивидуальной программе.
Индивидуальные
24 августа 2023 г. 22:49
Азербайджанская гимнастка завоевала олимпийскую лицензию

На чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в Валенсии (Испания), завершились квалификационные соревнования по многоборью в индивидуальной программе.

Как передает Report, бронзовый призер чемпионата Европы, четырехкратный серебряный и бронзовый призер Летней Универсиады Зохра Агамирова, представляющая Азербайджан на чемпионате мира, заняла 12-е место по итогам соревнований по многоборью и завоевала лицензию на Летние Олимпийские игры в Париже.

Спортсменка также прошла в финальный этап чемпионата мира по многоборью.

Отметим, что это первая лицензия по гимнастике на Летние Олимпийские игры в Париже.



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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan gimnastı Paris Yay Olimpiya Oyunlarına lisenziya qazanıb

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