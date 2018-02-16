Азербайджанская гимнастка завоевала лицензию на Олимпиаду

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Спортсменка Азербайджана по художественной гимнастике Дарья Фаршбавшехриари завоевала лицензию на III летние Олимпийские игры среди подростков, которые состоятся в этом году в столице Аргентине Буэнос-Айресе.

Как сообщает Report, Фаршбавшехриари добилась этого в Москве на соревновании Гран-При. В результате выступлений она набрала 53,50 баллов и заняла 14 место. Спортсменка набрала 14.500 баллов с обручем, 13.350 баллов - с мячом, 14.300 баллов – с грузом, 11.350 баллов – с лентой. Этого результата хватило для лицензии.

В результате Фаршбавшехриари стала первой гимнасткой, которая представит Азербайджан на Олимпиаде для подростков.

Отметим, что ранее в III летние Олимпийские игры прошли Нинг Жинг в настольном теннисе и пловчиха Фатима Алкерамова. Олимпиада подростков состоится в этом году 6-18 октября.