Азербайджанская гимнастка завоевала бронзу международного соревнования

В Риге (Латвия) состоялись два международных турнира по художественной гимнастике - "Baltic Hoop" и "Riga Spring".

Как передаёт Report со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, члены сборной выступали в обоих соревнованиях.

Представитель Азербайджана Вероника Гудис прошла в два финальных этапа турнира "Baltic Hoop". По итоговым результатам гимнастка заняла 8-е место в выступлениях и с булавами, и с обручем. В многоборье В.Гудис заняла 10-е место с 63,050 баллами, а другая представительница Азербайджана Дарья Сорокина - 13-е (60,350).

Параллельно с турниром взрослых в другом соревновании за медали боролись юные гимнастки. Азербайджанские гимнастки выступили в 4-х финалах на "Riga Spring. Нармина Самедова получила 15,350 балла за выступление с лентой и была награждена бронзовой медалью. В трёх других финалах страна была представлена Арзу Джалиловой. А.Джалилова финишировала на 5-м месте, показав лучший результат со скакалкой.

Ранее сообщалось, что групповая команда Азербайджана завоевала серебро Гран-при в французском Тье.