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    Азербайджанская гимнастка стала бронзовой призершей международного турнира

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанская гимнастка Елизавета Лузан стала бронзовой призершей прошедшего в болгарском городе Варна международного турнира по художественной гимнастике. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации гимнастики Азербайджана, набрав 13.900 очков за выступление с лентой, участвовавшая в индивидуальной программе молодая спортсменка поднялась на 3-ю ступень почетного пьедестала. 

    В гимнастическом многоборье она стала четвертой, а в выступлениях с мячом и булавами - шестой. 

    Что касается другой гимнастки Марьям Сафаровой, в гимнастическом многоборье она заняла девятое место. 

    Отметим, что в международном турнире приняли участие около 200 гимнастов из более 15-ти стран. 

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