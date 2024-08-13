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Азербайджанская гимнастка: Поддержка Мехрибан Алиевой очень важна для нас

Азербайджанская гимнастка: Поддержка Мехрибан Алиевой очень важна для нас Публикация президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой в социальных сетях крайне обрадовала нас. Мы очень рады, что Мехрибан Алиева всегда нас поддерживает, ее поддержка очень важна для нас.
Индивидуальные
13 августа 2024 г. 07:02
Азербайджанская гимнастка: Поддержка Мехрибан Алиевой очень важна для нас

Публикация президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой в социальных сетях крайне обрадовала нас. Мы очень рады, что Мехрибан Алиева всегда нас поддерживает, ее поддержка очень важна для нас.

Как сообщает Report, об этом в Международном аэропорту Гейдар Алиев заявила журналистам член команды Азербайджана в групповых упражнениях по художественной гимнастике Гюллю Агаларзаде после возвращения на родину из Парижа, где проходили Летние Олимпийские игры.

Она отметила, что поддержка болельщиков придавала гимнасткам больше мотивации.

"Мы очень гордимся, что достойно представили нашу страну на XXXIII Летних Олимпийских играх в столице Франции Париже. Главная цель – исполнение композиций на высоком уровне. На мой взгляд, если члены нынешней команды будут хорошо тренироваться, мы сможем привезти в Азербайджан историческую медаль на следующих Летних Олимпийских играх", - добавила Г.Агаларзаде.

Напомним, что сегодня очередная группа азербайджанских спортсменов, принявших участие в парижской Олимпиаде, вернулась на родину.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı gimnast: Mehriban Əliyevanın dəstəyi bizim üçün çox dəyərlidir

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