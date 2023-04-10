Азербайджанская гимнастка: очень рада вернуться на родину с четырьмя медалями

Очень рада вернуться на родину с четырьмя медалями, в том числе одной золотой.

Очень рада вернуться на родину с четырьмя медалями, в том числе одной золотой.

Как сообщает Report , об этом азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова, завоевавшая одну золотую и три серебряные медали на 34-м международном Гран-при во французском Тье, сказала журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Она отметила, что это ее первые медали на Гран-при.

"Благодарю своих тренеров. Будем готовиться к Кубку мира в Баку. Надеюсь, что покажем хорошие результаты", - отметила З.Агамирова.

Другой член взрослой сборной по групповым упражнениям Зейнаб Гумматова сказала, что выиграла одну серебряную и одну бронзовую медали на первом соревновании сезона.

"Но это не предел для нас. Продолжим работать над упражнениями. Впереди нас ждут чемпионат Европы и Кубок мира, которые пройдут в Баку. Постараемся добиться более высоких результатов в этих соревнованиях", - заключила З.Гумматова.

Отметим, что Зохра Агамирова завоевала на турнире одну золотую и три серебряные медали. Взрослая сборная по групповым упражнениям, где помимо З.Агамировой представлены Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина, взяли серебряную медаль в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами, а также бронзу - с пятью обручами.