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Азербайджанская гимнастка: очень рада вернуться на родину с четырьмя медалями

Азербайджанская гимнастка: очень рада вернуться на родину с четырьмя медалями Очень рада вернуться на родину с четырьмя медалями, в том числе одной золотой.
Индивидуальные
10 апреля 2023 г. 22:16
Азербайджанская гимнастка: очень рада вернуться на родину с четырьмя медалями

Очень рада вернуться на родину с четырьмя медалями, в том числе одной золотой.

Как сообщает Report, об этом азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова, завоевавшая одну золотую и три серебряные медали на 34-м международном Гран-при во французском Тье, сказала журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Она отметила, что это ее первые медали на Гран-при.

"Благодарю своих тренеров. Будем готовиться к Кубку мира в Баку. Надеюсь, что покажем хорошие результаты", - отметила З.Агамирова.

Другой член взрослой сборной по групповым упражнениям Зейнаб Гумматова сказала, что выиграла одну серебряную и одну бронзовую медали на первом соревновании сезона.

"Но это не предел для нас. Продолжим работать над упражнениями. Впереди нас ждут чемпионат Европы и Кубок мира, которые пройдут в Баку. Постараемся добиться более высоких результатов в этих соревнованиях", - заключила З.Гумматова.

Отметим, что Зохра Агамирова завоевала на турнире одну золотую и три серебряные медали. Взрослая сборная по групповым упражнениям, где помимо З.Агамировой представлены Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина, взяли серебряную медаль в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами, а также бронзу - с пятью обручами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan millisinin gimnastı: “Dörd medalla qayıtdığım üçün çox sevincliyəm”

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