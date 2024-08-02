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Азербайджанская гимнастка: Моя цель - получить лицензию на предстоящую Олимпиаду

Азербайджанская гимнастка: Моя цель - получить лицензию на предстоящую Олимпиаду Член сборной Азербайджана по гимнастике на батуте Сельджан Махсудова прокомментировала свое выступление на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.
Индивидуальные
2 августа 2024 г. 16:22
Азербайджанская гимнастка: Моя цель - получить лицензию на предстоящую Олимпиаду

Член сборной Азербайджана по гимнастике на батуте Сельджан Махсудова прокомментировала свое выступление на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.

Как сообщает Report, гимнастка призналась, что ее целью является завоевание лицензии на предстоящие Олимпийские игры.

20-летняя спортсменка выразила благодарность всем, кто поддерживал ее на соревнованиях:

"Это были мои первые олимпийские соревнования. Я завоевала первую олимпийскую лицензию в Азербайджане по гимнастике на батуте. Я не совсем довольна своим выступлением. Моя цель - получить лицензию на предстоящую Олимпиаду. Надеюсь, в будущем я выступлю лучше".

С.Махсудова в соревнованиях по гимнастике на батуте заняла 10-е место среди 16 участниц и прекратила борьбу.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı gimnast: Məqsədim qarşıdakı olimpiadaya vəsiqə qazanmaqdır

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