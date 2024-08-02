Азербайджанская гимнастка: Моя цель - получить лицензию на предстоящую Олимпиаду

Член сборной Азербайджана по гимнастике на батуте Сельджан Махсудова прокомментировала свое выступление на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.

Член сборной Азербайджана по гимнастике на батуте Сельджан Махсудова прокомментировала свое выступление на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.

Как сообщает Report, гимнастка призналась, что ее целью является завоевание лицензии на предстоящие Олимпийские игры.

20-летняя спортсменка выразила благодарность всем, кто поддерживал ее на соревнованиях:

"Это были мои первые олимпийские соревнования. Я завоевала первую олимпийскую лицензию в Азербайджане по гимнастике на батуте. Я не совсем довольна своим выступлением. Моя цель - получить лицензию на предстоящую Олимпиаду. Надеюсь, в будущем я выступлю лучше".

С.Махсудова в соревнованиях по гимнастике на батуте заняла 10-е место среди 16 участниц и прекратила борьбу.