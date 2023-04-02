Азербайджанская фехтовальщица взяла серебро ЧМ в Болгарии

Азербайджанская спортсменка-юниорка Зарифа Гусейнова завоевала серебряную медаль в соревнованиях по фехтованию на саблях на юношеском чемпионате мира в болгарском Пловдиве.
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В полуфинале представительница Азербайджана выиграла у американской саблистки Дженны Шоман со счетом 15:13. Лишь в финале З. Гусейнова уступила венгерской фехтовальщице Эмесе Домонкош со счетом 12:15 и взяла серебряную медаль чемпионата мира.
Таким образом Зарифа Гусейнова открыла новую веху в истории азербайджанского фехтования.
Отметим, что ранее З.Гусейнова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2021 года, который проходил в столице Египта Каире.