Азербайджанская фехтовальщица взяла серебро ЧМ в Болгарии

Азербайджанская спортсменка-юниорка Зарифа Гусейнова завоевала серебряную медаль в соревнованиях по фехтованию на саблях на юношеском чемпионате мира в болгарском Пловдиве.

Азербайджанская спортсменка-юниорка Зарифа Гусейнова завоевала серебряную медаль в соревнованиях по фехтованию на саблях на юношеском чемпионате мира в болгарском Пловдиве.

Как сообщает Report , спортсменка одержала на групповом этапе пять побед, а на пути к полуфиналу обыграла саблисток, представляющих Болгарию, Республику Корея, Италию и Венгрию.

В полуфинале представительница Азербайджана выиграла у американской саблистки Дженны Шоман со счетом 15:13. Лишь в финале З. Гусейнова уступила венгерской фехтовальщице Эмесе Домонкош со счетом 12:15 и взяла серебряную медаль чемпионата мира.

Таким образом Зарифа Гусейнова открыла новую веху в истории азербайджанского фехтования.

Отметим, что ранее З.Гусейнова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2021 года, который проходил в столице Египта Каире.