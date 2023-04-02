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Азербайджанская фехтовальщица взяла серебро ЧМ в Болгарии

Азербайджанская фехтовальщица взяла серебро ЧМ в Болгарии Азербайджанская спортсменка-юниорка Зарифа Гусейнова завоевала серебряную медаль в соревнованиях по фехтованию на саблях на юношеском чемпионате мира в болгарском Пловдиве.
Индивидуальные
2 апреля 2023 г. 23:25
Азербайджанская фехтовальщица взяла серебро ЧМ в Болгарии

Азербайджанская спортсменка-юниорка Зарифа Гусейнова завоевала серебряную медаль в соревнованиях по фехтованию на саблях на юношеском чемпионате мира в болгарском Пловдиве.

Как сообщает Report, спортсменка одержала на групповом этапе пять побед, а на пути к полуфиналу обыграла саблисток, представляющих Болгарию, Республику Корея, Италию и Венгрию.

В полуфинале представительница Азербайджана выиграла у американской саблистки Дженны Шоман со счетом 15:13. Лишь в финале З. Гусейнова уступила венгерской фехтовальщице Эмесе Домонкош со счетом 12:15 и взяла серебряную медаль чемпионата мира.

Таким образом Зарифа Гусейнова открыла новую веху в истории азербайджанского фехтования.

Отметим, что ранее З.Гусейнова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2021 года, который проходил в столице Египта Каире.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın yeniyetmə qılıncoynadanı dünya çempionatında gümüş medal qazanıb 

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