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Азербайджанская фехтовальщица выиграла Кубок мира

Азербайджанская фехтовальщица выиграла Кубок мира Азербайджанская фехтовальщица Анна Башта провела четвертьфинальную встречу на Кубке мира, проходящем в болгарском городе Плодив.
Индивидуальные
29 января 2022 г. 18:44
Азербайджанская фехтовальщица выиграла Кубок мира

Азербайджанская фехтовальщица Анна Башта выиграла Кубок мира в Пловдиве, Болгария.

Как сообщает Report, в финале она победила представительницу Франции Маннону Брюнете со счетом 15:10.

18:27

Азербайджанская фехтовальщица Анна Башта вышла в финал этапа Кубка мира в болгарском Пловдиве.

Как сообщает Report, участница летних Олимпийских игр 2020 года в Токио в полуфинале одержала победу над итальянкой Росселлой Грегорио со счетом 15:13.

В решающем поединке ей предстоит встретиться с представительницей Франции Манноном Брунетом.

17:55

Азербайджанская фехтовальщица Анна Башта провела четвертьфинальную встречу на Кубке мира, проходящем в болгарском городе Плодив.

Как передает Report, одолевшая японку Эмура Мисаки со счетом 15:11 Башта вышла в полуфинал соревнования.

17:17

Азербайджанская фехтовальщица Анна Башта вышла в 1/8 финала Кубка мира в болгарском городе Плодив.

Как сообщили Report в Федерации фехтования Азербайджана, лидер сборной, вступившая в борьбу с основного этапа в личном зачете саблисток, в первой встрече вывела из борьбы представительницу России Анастасию Шорокову (15:9) и немку Юлику Функе (15:11).

В борьбе за выход в "восьмерку" лучших Башта со счетом 15:9 одолела представительницу США Энн-Элизабет Стоун, которую победила на Летних олимпийских играх Токио-2020.

На пути в полуфинал Баште будет противостоять японка Мисаки Эмура.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qılıncoynadanı Dünya Kubokunun qalibi olub

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