Азербайджанская дзюдоистка завоевала медаль на чемпионате Европы

Азербайджанская дзюдоистка Рамиля Алиева завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы U-23 в столице Венгрии Будапеште.

Азербайджанская дзюдоистка Рамиля Алиева завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы U-23 в столице Венгрии Будапеште.

Как передает Report, выступающая в весовой категории 48 кг спортсменка одолела Паулину Злашт (Польша) и Ракель Брито (Португалия), выйдя в полуфинал. В полуфинале Р.Алиевой удалось одолеть Мирею Лапертани (Испания), однако в решающей схватке уступила сопернице из Сербии Андреа Стоядиновой и заняла второе место.

7 ноября на чемпионе Европы померились силами 297 дзюдоистов (171 мужчина и 126 женщин) из 38 стран. Команда Азербайджана на соревнованиях была представлена 8 спортсменами и 1 судьей.

Судья международной категории Назим Умбаев был включен в судейскую бригаду по назначению Европейского союза дзюдо. Ему доверили финальные встречи и встречи за бронзовую медаль в нескольких весовых категориях.