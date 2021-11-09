О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджанская дзюдоистка завоевала медаль на чемпионате Европы

Азербайджанская дзюдоистка завоевала медаль на чемпионате Европы Азербайджанская дзюдоистка Рамиля Алиева завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы U-23 в столице Венгрии Будапеште.
Индивидуальные
9 ноября 2021 г. 10:41
Азербайджанская дзюдоистка завоевала медаль на чемпионате Европы

Азербайджанская дзюдоистка Рамиля Алиева завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы U-23 в столице Венгрии Будапеште.

Как передает Report, выступающая в весовой категории 48 кг спортсменка одолела Паулину Злашт (Польша) и Ракель Брито (Португалия), выйдя в полуфинал. В полуфинале Р.Алиевой удалось одолеть Мирею Лапертани (Испания), однако в решающей схватке уступила сопернице из Сербии Андреа Стоядиновой и заняла второе место.

7 ноября на чемпионе Европы померились силами 297 дзюдоистов (171 мужчина и 126 женщин) из 38 стран. Команда Азербайджана на соревнованиях была представлена 8 спортсменами и 1 судьей.

Судья международной категории Назим Умбаев был включен в судейскую бригаду по назначению Европейского союза дзюдо. Ему доверили финальные встречи и встречи за бронзовую медаль в нескольких весовых категориях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qadın cüdoçusu Avropa çempionatında medal qazanıb

Самое читаемое

Хави назначен на пост главного тренера Барселоны
Хави назначен на пост главного тренера "Барселоны"
6 ноября 2021 г. 05:26
Четверых судей бокса пожизненно дисквалифицировали
Четверых судей бокса пожизненно дисквалифицировали
6 ноября 2021 г. 03:56
ЛЧ: Стали известны два клуба, вышедшие в плей-офф
ВидеоЛЧ: Стали известны два клуба, вышедшие в плей-офф
3 ноября 2021 г. 01:54
Азербайджанский боксер стал чемпионом мира
Азербайджанский боксер стал чемпионом мира
5 ноября 2021 г. 23:03
Роналду сравнялся с главным тренером по количеству голов за клуб
Роналду сравнялся с главным тренером по количеству голов за клуб
3 ноября 2021 г. 03:59
Бавария вышла в плей-офф Лиги чемпионов
"Бавария" вышла в плей-офф Лиги чемпионов
3 ноября 2021 г. 02:01
Яшар Баширов избран президентом Всемирной федерации шотокан
Яшар Баширов избран президентом Всемирной федерации шотокан
6 ноября 2021 г. 00:25
Барелла продлил контракт с «Интером»
Барелла продлил контракт с «Интером»
5 ноября 2021 г. 22:17
В Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
ФотоВ Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
4 ноября 2021 г. 16:07
В Джабраиле занимающийся сельскохозяйственной деятельностью мужчина подорвался на мине
В Джабраиле занимающийся сельскохозяйственной деятельностью мужчина подорвался на мине
7 ноября 2021 г. 18:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi