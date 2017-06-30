Азербайджанская дзюдоистка стала чемпионкой Европы

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В литовском городе Каунас стартовало европейское первенство по дзюдо среди юниоров. В континентальном первенстве наши юные дзюдоисты завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, обыграв всех соперниц, в весовой категории 40 кг Вусаля Керимова стала чемпионкой Европы. На финальной встрече азербайджанская дзюдоистка одержала победу над украинкой Анастасией Балабан. Нашей спортсменке вручили золотую медаль и в ее честь прозвучал гимн Азербайджана.

В соревнованиях среди мужчин Айхан Танрывердиев (55 кг), Вусал Ибрагимов (60 кг) и Князь Махмудлу (66 кг) проиграли в финале и стали серебряными призерами европейского первенства.

Дзюдоист Давуд Абаслы (60 кг) завоевал в Литве бронзовую медаль.

Отметим, что в престижных соревнованиях, где боролись 430 юных дзюдоистов (234 спортсменов, 196 спортсменок) из 42 стран, национальная сборная Азербайджана представлена 16-ю спортсменами (10 спортсменов, 6 спортсменок).