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Азербайджанская дзюдоистка: События в Украине страшнее, чем в кино

Азербайджанская дзюдоистка: События в Украине страшнее, чем в кино "В Украине происходит много ужасных вещей. Это гораздо страшнее фильма"
Индивидуальные
17 марта 2022 г. 15:54
Азербайджанская дзюдоистка: События в Украине страшнее, чем в кино

"В Украине происходит много ужасных вещей. Это гораздо страшнее любого фильма".

Об этом в интервью Report заявила азербайджанская дзюдоистка украинского происхождения Ирина Киндзерска, завоевавшая бронзовую медаль Летних Олимпийских игр Токио-2020 в весовой категории свыше 78 кг.

31-летняя спортсменка отметила, что взрывы доносятся во всех уголках Украины: "Над головами проносятся вертолеты, ракеты, беспилотники. Гибнут близкие люди. Наш сосед был убит, когда шел по улице с сыном. Их похоронили в парке. Другой мой сосед выехал из города на следующий день после меня. К счастью, все остались живы. Люди пытаются спасти свою жизнь, не задумываясь о том, что может случиться. Мою подругу с двухлетней дочерью и мужем тоже обстреляли".

Киндзерская заявила, что Россия не соблюдает правила ведения войны: "Они думали, что оккупируют Украину в течение 24 часов, но, похоже, что им это не удалось. После этого они стали уничтожать все вокруг – дома, людей, беременных женщин, детей. Нельзя открывать огонь при подготовке зеленого коридора для эвакуации людей, но Россия действует вопреки всем и всему. Подвергается обстрелу гражданское население. Игнорируя принципы и нормы, они разрушают все вокруг".

"Путин думал, что весь мир будет бояться России. Но украинский народ оказывает сильное сопротивление. Мы никогда не позволим нашей стране быть порабощенной Россией. Мужчины вывозят свои семьи и возвращаются защищать Родину. Путин не ожидал такого сопротивления от украинского народа. Но он не может сделать шаг назад. Я думаю, боевые действия продолжатся. Противник хочет, чтобы мы сложили оружие и пошли на компромисс. Мы не позволим им это. Украина - наша Родина и мы будем сражаться до конца. Мы не нападали на них, мы защищаем свой дом. Это вовсе не спецоперация, как утверждает Путин", - заявила Киндзерска.

Полный текст интервью с Ириной Киндзерска доступен по ссылке.

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Версия на английском языке Azerbaijani judoka of Ukrainian origin: Events in Ukraine are much scarier than in movies
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçusu: "Ukraynadakı hadisələr filmdən daha qorxuludur"

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