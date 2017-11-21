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    Азербайджанская делегация примет участие в Генассамблее Европейских олимпийских комитетов

    Чингиз Гусейнзаде может быть переизбран членом Исполнительного комитета

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанская делегация примет участие на предстоящей в Загребе (Хорватия) 46-ой Генассамблее и заседании Исполнительного комитета Европейских олимпийских комитетов (EOC).

    Как сообщает Report, на трехдневное заседание отправятся министр молодежи и спорта Азад Рагимов, член Исполнительного комитета EOC, вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде, заместитель генсека НОК Азер Алиев, начальник Управления международных связей Анар Багиров, директор Маркетингового управления Мехман Керимов, начальник отдела международных связей министерства молодежи и спорта Намик Новрузов.

    23 ноября Ч.Гусейнзаде примет участие на заседании Исполнительного комитета EOC, в членстве которого состоит. А в последующие два дня пройдет заседание Генассамблеи EOC.

    Отметим, что кандидатура вице-президента Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиза Гусейнзаде вновь выдвинута в членство Исполнительного комитета EOC. 

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