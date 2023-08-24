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Азербайджанская чемпионка мира: Моя цель - завоевать лицензию на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже

Азербайджанская чемпионка мира: Моя цель - завоевать лицензию на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже "Не ожидала, что завоюю золотую медаль. Я была сосредоточена на соревновании и своем выступлении. Думала только об этом, а не о результатах".
Индивидуальные
24 августа 2023 г. 15:57
Азербайджанская чемпионка мира: Моя цель - завоевать лицензию на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже

"Не ожидала, что завоюю золотую медаль. Я была сосредоточена на соревновании и своем выступлении. Думала только об этом, а не о результатах".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказала представительница Азербайджана Нигяр Насирова, завоевавшая золотую медаль в стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров на проходящем в Баку чемпионате мира по стрельбе.

По словам 35-летней спортсменки, ее следующая цель - завоевать лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже: "Проведение соревнования в Баку создает для нас определенные трудности. Дело в том, что все хотят, чтобы мы одерживали победы и потому возникает напряжение. Мы и сами стремимся быть первыми и порадовать наших болельщиков".

Нигяр Насирова также отметила, что посвящает свою победу на чемпионате мира памяти своей бабушки.

"На прошлогоднем чемпионате мира я хотела завоевать лицензию в стрельбе на дистанции 10 метров, но, к сожалению, у меня не получилось. На чемпионате Европы, который пройдет в Венгрии в следующем году, я буду бороться именно за лицензию на Париж-2024. Надеюсь, что добьюсь этого. Мне всегда не хватает 1-2 очков. В прошлом году я была третьей в квалификации в Хорватии и вышла в финал. Я была близка к победе, но переволновалась и не смогла показать хороший результат. И медаль, и лицензия были потеряны. Верю, что на этот раз все получится", - подчеркнула азербайджанская спортсменка.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı dünya çempionu: “Qızıl medal qazanacağımı gözləmirdim” - MÜSAHİBƏ

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