Азербайджанская борец вольного стиля Симура Абдуллаева вышла в финал чемпионата Европы U-15

Азербайджанская спортсменка Симура Абдуллаева пробилась в финал чемпионата Европы по борьбе среди девушек до 15 лет, который проходит в городе Каорле (Италия).

Азербайджанская спортсменка Симура Абдуллаева пробилась в финал чемпионата Европы по борьбе среди девушек до 15 лет, который проходит в городе Каорле (Италия).

Как сообщает Report, во второй день континентального первенства стартовали соревнования среди девушек. Абдуллаева, представляющая Шемкирскую школу борьбы, одержала уверенные победы над болгаркой Вероникой Стоиловой (7:6), полькой Каролиной Лояних (8:2) и сербкой Фани Сосой (10:0), а в полуфинале разгромила белоруску Камилу Рудзянкову со счетом 10:2. В финале она сразится с россиянкой Амирой Миронской.

Несколько других представительниц Азербайджана продолжат борьбу за бронзу в утешительных поединках, которые пройдут завтра.