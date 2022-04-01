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Азербайджанская борчиха стала второй в Европе

Азербайджанская борчиха стала второй в Европе Азербайджанская борчиха Алиса Манолова вышла в финал чемпионата Европы в Будапеште, Венгрия.
Индивидуальные
1 апреля 2022 г. 22:49
Азербайджанская борчиха стала второй в Европе

Азербайджанская борчиха Элиса Манолова вышла в финал чемпионата Европы в Будапеште, Венгрия.

Как сообщает Report, в поединке за золотую медаль спортсменка, выступавшая в весовой категории 65 кг, встретилась с Татьяной Рыжко из Украины.

К сожалению, проигравшая сопернику со счетом 0:4, она довольствовался серебряной наградой.

Ранее, на высшую ступень пьедестала почета поднялся Магоммедхан Магомедов (97 кг). Серебряные награды завоевали Алиаббас Рзазаде (57 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Ашраф Ашыров (79 кг) и Абубакр Абакаров (86 кг). А Туран Байрамов (74 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг) довольствовались третьим местом. Сборная заняла первое место в общекомандном зачете и стала чемпионом Европы.

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